США вдарили по Ірану невідомою модифікацією ракети Tomahawk,- ЗМІ

Помітною особливістю є зворотна стрілоподібність крила. Така аеродинамічна схема покращує маневрові характеристики.

США вдарили по Ірану невідомою модифікацією крилатої ракети Tomahawk із крилом зворотної стрілоподібності та чорним фюзеляжем.

Як припустило видання The War Zone, ймовірно, чорне покриття зменшує радіолокаційну помітність ракети. Воно може бути подібним до матеріалів, які застосовуються на інших сучасних крилатих ракетах, зокрема AGM-158C LRASM.

Можливо, йдеться про модернізовану в рамках програми Військово-морського флоту (ВМС) США ракету Maritime Strike Tomahawk (MST). Її модернізація передбачає не тільки покращення технічних характеристик, а й розширення функціоналу, зокрема можливість застосування як по наземних, так і надводних цілях.

Відео дня

За наявною інформацією, модернізована версія Tomahawk оснащена багаторежимною системою наведення, що може включати інфрачервону головку самонаведення.

Також ракета має двосторонній канал передачі даних, який дозволяє коригувати маршрут при польоті, отримувати нові дані цілевказання та навіть повністю змінювати ціль після запуску.

Видання зазначило, що раніше командування ВМФ США оприлюднило несекретні слайди, на одному з яких йшлося про програму MST і показувалося зображення темної ракети, що може вказувати саме на цю модифікацію.

Ще однією помітною особливістю є зворотна стрілоподібність крила. Така аеродинамічна схема покращує маневрові характеристики та може впливати на зниження ефективної площі розсіювання, ускладнюючи виявлення ракети засобами протиповітряної оборони.

Ситуація навколо Ірану

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Ізраїль та США завдали масованого удару по Ірану. Для цього США застосували десятки крилатих ракет Tomahawk.

Перші удари були завдані по об’єктах, пов’язаних із політичним та військовим керівництвом країни. Зокрема, повідомлялося про ураження офісів верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, а також об’єктів розвідки та інших силових структур.

Офіційно метою спецоперації США назвали посилення тиску на Тегеран для досягнення нової угоди щодо іранської ядерної програми.

Вас також можуть зацікавити новини: