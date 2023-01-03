В "Укренерго" закликали розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово.

В Україні через зниження рівня споживання електропостачання у першу половину доби не обмежуватимуть.

"Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні знижене. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго" у Telegram.

Водночас зазначається, що на вечір прогнозується поступове зростання рівня споживання. Тому диспетчерський центр "Укренерго" довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

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"Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені одразу після отримання відповідних дозволів військових", - заявили в компанії.

Також в "Укренерго" закликали розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово.

Атаки Росії на енергосистему України: деталі

За даними Генштабу ЗСУ, у новорічну ніч у небі над Україною було знищено 44 ворожих дрони.

Вночі 2 січня було знищено 39 дронів-камікадзе Shahed, два безпілотники "Орлан-10" та керовану ракету.

В "Укренерго" заявили, що енергосистема зазнала пошкоджень, втім ситуація контрольована.

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