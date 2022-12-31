Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом.

У Києві та Київській області скасовуються екстрені відключення світла, запроваджені на тлі сьогоднішніх російських ракетних ударів, повідомили у компанії ДТЕК у Telegram.

"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються! Повертаємось до наших ранкових побажань до свят. Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві і Київській, Одеській та Дніпропетровській областях були застосовані екстрені відключення світла. Це був превентивний крок для уникнення значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

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Масована атака Росії 31 грудня – терор окупантів на свята

Напередодні Нового року російські терористи влаштували чергову повітряну атаку на Україну. На щастя, у всіх містах спрацювали сили ППО.

ЗСУ перехопили 12 із понад 20 крилатих ракет, повідомив генерал Валерій Залужний. Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Водночас деякі російські ракети пошкодили житлові будинки й інфраструктурні об'єкти у столиці та Миколаєві. Точна кількість загиблих та поранених встановлюється. Наразі вже відомо про десятки постраждалих.

У Києві через аварійні відключення без світла 30% споживачів.

Напередодні президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Росія намагається навмисне занурити українців у пітьму в новорічні свята.

Росія також завдавала масованих ударів 29 грудня. Проте завдяки зусиллям ППО окупантам не вдалося влаштувати українцям новий довготривалий блекаут.

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