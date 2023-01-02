За словами міністра, є рішення про фізичний захист енергооб'єктів.

У зв'язку з регулярними ракетними ударами Росії, енергосистема України адаптувалася до ситуації і зараз блекаут в Україні можливий виключно теоретично.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, відключення електроенергії триватимуть в Україні до кінця опалювального сезону, але графіки маюь бути контрольованими, йдеться на сайті Міненергетики.

"Основна наша мета - зробити, щоб відключення були плановими і прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключена електроенергія, а оператори систем розподілу -дотримувалися графіки відключень", — зазначив міністр енергетики.

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За словами міністра, є рішення про фізичний захист енергооб'єктів, а також стосовно балансування системи. Він зазначив, що вони доводять свою ефективність і блекаут в Україні можливий теоретично.

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, що забезпечують стабільність її роботи. Це стосується і генерації і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і далі при подальших можливих ударах", — сказав він.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України. Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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