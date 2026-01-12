Сотні будинків досі без тепла: яка ситуація з відновленням опалення у Києві

Після останньої ворожої атаки без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

У Києві без тепла залишаються ще майже 800 будинків, зокрема в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу опалення вже відновили.

Мер Києві Віталій Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

"Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Удень і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною", - наголосив міський голова.

За його словами, комунальники і енергетики роблять усе можливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк повідомив, що пошкоджене внаслідок обстрілу РФ в ніч проти 9 січня обладнання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у місті Києві досі не вдалося полагодити. За його словами, жодна захисна споруда не може захистити від балістичних ракет, якими ворог атакував столичні ТЕЦ.

В понеділок, 12 січня, після обіду в усьому Києві були застосовані екстрені відключення. Як розповіли у ДТЕК, вимушений крок енергетиків пов’язаний з нещодавнім обстрілом столиці в ніч на 9 січня, який наклався на різке похолодання і серйозне погіршення погодних умов.

