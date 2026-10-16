У Києві розпочався опалювальний сезон, але не у всіх районах, - Кличко

У частині двох районів столиці поки ведуться відновлювальні роботи.

У Києві від сьогодні, 16 жовтня, розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, – для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках)", - ідеться в повідомленні.

Кличко наголосив, що поки що тепло не подаватимуть у частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Там тривають роботи з відновлення.

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Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників, додав мер.

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Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що найбільш проблемними районами Києва взимку будуть ті, які заживлені від великих ТЕЦ. Насамперед це стосується Голосіївського району та частини Печерського. В зоні ризику також Дніпровський, Дарницький, Солом'янський райони.

Російські окупанти в ніч на 14 жовтня атакували одразу три великі київські ТЕЦ, які забезпечують велику частину столиці теплом взимку. Проте наразі немає жодних підстав казати, що це якось вплине на старт опалювального сезону в Києві, вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

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