Країни ОПЕК+ починаючи з серпня будуть нарощувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу щомісяця.

Країни ОПЕК+ домовилися про поступове збільшення видобутку нафти до грудня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК за підсумками відеоконференції міністрів країн-учасниць організації, що пройшла в неділю, 18 липня.

Згідно з досягнутою угодою, країни ОПЕК+ починаючи з серпня будуть нарощувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу щомісяця.

Таким чином, за серпень-грудень 2021 року видобуток нафти збільшиться на 2 млн барелів, а до вересня 2022 року буде повністю знято чинне зараз обмеження на видобуток 5,8 млн бар.

Домовленість країн-членів ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти продовжена з 1 травня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

Крім цього для деяких країн з травня 2022 року зросте базовий рівень видобутку нафти. Так, для Росії і Саудівської Аравії він виросте з 11 млн до 11,5 млн барелів на добу, для ОАЕ - із 3,1 млн до 3,5 млн барелів на добу, для Іраку - з 4,6 млн до 4,8 млн, для Кувейту - з 2,8 млн до 2,9 млн.

Зазначається, що представники країн ОПЕК+ проводитимуть зустрічі щомісяця до кінця цього року. У грудні організація оцінить ситуацію і розвиток ринку та ухвалить рішення про коригування рівня видобутку.

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Країни ОПЕК: що відомо

ОПЕК - міжнародна міжурядова організація створена нафтовидобувними країнами в 1960 році. Нині її членами є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Індонезія, Ірак, Іран, Лівія, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія і Еквадор.

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку. На квітень 2020 року в ОПЕК+ входять ще 10 країн - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан.

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Автор: Олександр Топчій