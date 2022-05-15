Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина вже ухвалила принципове політичне рішення щодо припинення залежності країни від російського газу.
Про це він повідомив у Facebook, інформуючи про свій візит до Німеччини.
"Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе. А зараз Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно проштовхують нафтове ембарго. Ми багато говорили про ембарго на газ. Моє враження, принципове політичне рішення про те, що залежність Німеччини від російського газу є величезною проблемою і ця залежність повинна бути розірвана, – ухвалено", - зазначив дипломат.
За словами Кулеби, Німеччині зараз потрібен ще час на те, щоб розв'язати газові питання.
"Але те, що важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила те, що російський газ – це зброя. Зброя, яка б'є, яку Росія завжди тримає біля скроні й України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської країни. Є в Німеччині ті, кому не подобаються і санкції проти Росії, і зброя, яку передають Україні. Але це точно не більшість у цій країні", - прокоментував ситуацію керівник українського МЗС.
За словами Кулеби, в Німеччині він також обговорив тему кандидатства України в ЄС.
"Я їм сказав дуже просту річ. Це станеться, це неминуче, і однозначно Україна отримає статус кандидата рано чи пізно. Ми хочемо, щоб це сталося рано, своєчасно, наприкінці червня на саміті ЄС. Тому вибір перед німецькими елітами дуже простий - або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або це все одно відбудеться без їх лідерства. Тут ще є простір для роботи, будемо з Німеччиною працювати...",- сказав Кулеба.
Німеччина і ситуація з газом:
Раніше федеральна міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує зведення залежності від російських викопних енергоносіїв - вугілля, нафти та газу - до нуля, але відповідні кроки будуть здійснюватися спільно в Європейському Союзі.
12 травня 2022 року віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабе заявив про те, що Німеччина не готова ввести повне ембарго на російський газ.
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