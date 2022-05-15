Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина вже ухвалила принципове політичне рішення щодо припинення залежності країни від російського газу.

Про це він повідомив у Facebook, інформуючи про свій візит до Німеччини.

"Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе. А зараз Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно проштовхують нафтове ембарго. Ми багато говорили про ембарго на газ. Моє враження, принципове політичне рішення про те, що залежність Німеччини від російського газу є величезною проблемою і ця залежність повинна бути розірвана, – ухвалено", - зазначив дипломат.

За словами Кулеби, Німеччині зараз потрібен ще час на те, щоб розв'язати газові питання.

"Але те, що важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила те, що російський газ – це зброя. Зброя, яка б'є, яку Росія завжди тримає біля скроні й України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської країни. Є в Німеччині ті, кому не подобаються і санкції проти Росії, і зброя, яку передають Україні. Але це точно не більшість у цій країні", - прокоментував ситуацію керівник українського МЗС.

За словами Кулеби, в Німеччині він також обговорив тему кандидатства України в ЄС.

"Я їм сказав дуже просту річ. Це станеться, це неминуче, і однозначно Україна отримає статус кандидата рано чи пізно. Ми хочемо, щоб це сталося рано, своєчасно, наприкінці червня на саміті ЄС. Тому вибір перед німецькими елітами дуже простий - або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або це все одно відбудеться без їх лідерства. Тут ще є простір для роботи, будемо з Німеччиною працювати...",- сказав Кулеба.

Німеччина і ситуація з газом:

Раніше федеральна міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує зведення залежності від російських викопних енергоносіїв - вугілля, нафти та газу - до нуля, але відповідні кроки будуть здійснюватися спільно в Європейському Союзі.

12 травня 2022 року віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабе заявив про те, що Німеччина не готова ввести повне ембарго на російський газ.

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