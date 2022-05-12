Правоохоронці мали намір провести обшук у межах контрдиверсійних заходів, однак коли підійшли до будинку, 73-річний власник відкрив вогонь

У Роздільнянському районі Одеської області при проведенні контрдиверсійних заходів важко поранений поліцейський, загинула дружина підозрюваного.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції області.

Зазначається, що все сталося сьогодні в одному з населених пунктів біля кордону з невизнаним Придністров'ям, коли працівниками Служби безпеки України, Національної гвардії та Нацполіції проводилися контрдиверсійні бойові заходи з виявлення осіб, пов'язаних з криміналітетом і "русским миром".

Зокрема, при відпрацюванні однієї з адрес 73-річний власник будинку, побачивши, що до його двору наближаються представники спецслужб, вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.

Надалі, під час затримання зловмисника, поранення отримала його дружина, яка до прибуття швидкої допомоги померла від крововтрати. Пораненого поліцейського доставили в лікарню і прооперували, він потребує значної кількості донорської крові.

Зловмисник, який почав стрілянину, затриманий у процесуальному порядку. На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Про подію поінформовано Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі за останню добу затримали трьох ймовірних пособників окупантів, в одного з чоловіків були підроблені прес-карти.

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