Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла до 33,29 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 12 травня на 28 копійок - до 33,29 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Найбільшу ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею "Нефтек" - 39,99 грн/л (+4 грн/л). "Укргазвидобування" встановило ціну на рівні 39,00 грн/л (+2 грн/л).

У столичній мережі "Авантаж" ціна на продукт збільшилася відразу на 5 грн/л, до 38,63 грн/л.

WOG і "БРСМ-Нафта" встановили ціни 33,98 та 36,13 грн/л відповідно.

Дефіцит палива в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня в Україні виник дефіцит палива на АЗС. З метою розв'язання проблеми 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину коштував близько 55 гривень.

За словами президента Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, паливна криза в Україні триватиме щонайменше два місяці.

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