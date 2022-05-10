Глава МЗС Німеччини заявляє, що економічна безпека від Росії не може забезпечувати безпеку.

Німеччина підтримує зведення залежності від російських викопних енергоносіїв - вугілля, нафти і газу, до нуля, але відповідні кроки будуть здійснюватися спільно у Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

"Ми більше ніж чітко зрозуміли, що економічна залежність не може принести безпеки, якщо для агресора доля свого народу абсолютно байдужа. І якраз треба звести залежність від російських енергоносіїв до нуля і назавжди", - наголосила Бербок.

Також німецький міністр сказала, що треба відмовлятися від викопних видів енергії.

"Ми будемо робити це у Європі спільно. Для мене дуже важливо, щоб кожен крок, про який ми говоримо, був продуманим, і щоб це виконувалося протягом тривалого часу", - наголосила вона.

Вона заявила, хоча неможливо змінити географію у Європі, але після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, не можна відступити на жоден крок від санкцій і від того шляху, яким йде Україна.

Глава МЗС Німеччини додала, що не можна допускати безкарності стосовно росіян, які здійснили злочини, і зокрема убивць і ґвалтівників.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Європейський союз заявив про необхідність санкцій проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну. Вперше обмеження торкнуться енергетичного сектора РФ.

30 квітня з'явилася інформація про те, що нафтове ембарго ЄС проти РФ може запрацювати до кінця року.

ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини підтримав плани Євросоюзу щодо введення ембарго на російську нафту.

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