Олена Зеркаль вважає, що санкції США щодо "Північного потоку-2" ще можуть відновитися, а доля самого газопроводу залежить від зустрічей Байдена з Путіним і Зеленським.

Вирішити долю "Північного потоку-2" можуть майбутні зустрічі президента США Джо Байдена із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Таку думку екс-заступник голови МЗС та колишня радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль висловила в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це все залежить, на мій погляд, від результатів зустрічі Путіна з Байденом. Як я сьогодні почула, до цього буде зустріч Байден-Зеленський… Від цих двох зустрічей, на мій погляд, дуже залежить майбутня доля "Північного потоку-2", - вважає Зеркаль.

Зеркаль вважає, що США наразі не відмовились від санкцій проти "Північного потоку-2", а поставили їх "на паузу", тож вона не виключає можливості їх відновлення. Саме тому, на її думку, зустрічі Байдена із президентами України і Росії можуть мати вирішальне значення.

"Я думаю, що вони (США - ред.) санкції не викреслили. Зняли санкції тимчасово як можливість застосування до консорціуму та до голови цього консорціуму. Це не означає, що їх не можна поновити в будь-який момент", - сказала Зеркаль.

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Майбутня зустріч Байдена з Путіним: що відомо

Перша зустріч президента США Джо Байдена і російського глави Володимира Путіна відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Американська сторона зазначає, що Байден обговорить з Путіним "повний спектр нагальних питань", підкресливши, що у відносинах з Росією "намагаються відновити передбачуваність і стабільність".

Москва заявляє про майбутнє обговорення стану та перспектив подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематики стратегічної стабільності, а також актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема боротьби з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

Речник Білого дому Джен Псакі заявила, що під час зустрічі з Путіним президент Байден має намір заявити про непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. Вона нагадала, що тісна співпраця з Україною відповідає незмінній позиції США.

В МЗС України заявили, що готують переговори між президентами України Володимиром Зеленським і США Джо Байденом перед зустріччю глави Білого дому з Путіним.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Олександр Топчій