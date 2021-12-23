Гончар зазначив, що запуск газопроводу без сертифікації суперечитиме енергетичному законодавству ЄС, однак це навряд чи хвилюватиме Росію.

Спроби Росії чинити тиск на німецького регулятора з тим, щоб прискорити сертифікацію "Північного потоку-2", навряд чи будуть результативними.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

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"Для нового німецького уряду це означатиме "втрату обличчя" - піддатися диктату країни, яка не є членом ЄС, але намагається переписати європейські правила гри. Зараз німці демонструють, що не готові йти на такий крок", - зазначив експерт.

Разом з тим він нагадав, що в німецькому уряді є опоненти "Північного потоку-2".

"При цьому політика Німеччини інерційна, чекати якихось революційних кроків поки не доводиться. Новий канцлер ФРН Олаф Шольц - представник соціал-демократів, які традиційно, з кінця 60-х років, орієнтовані на співпрацю з Росією. Разом з тим, в німецькому уряді є опоненти "Північного потоку-2", що було не характерно для попереднього уряду. А ось те, що може статися, так це запуск "Північного потоку-2" без сертифікації", - зазначив експерт.

Гончар зазначив, що запуск газопроводу без сертифікації суперечитиме енергетичному законодавству ЄС, однак це навряд чи хвилюватиме Росію.

"Коли Росія визнавала чиїсь закони? Вона своїх не дотримується, як і ігнорує міжнародні договори. Її за такий запуск ПП-2 можуть оштрафувати, але на сміховинну суму (на мільйон євро) в порівнянні з мільярдними оборотами "Газпрому". До речі, подібний сценарій з ПП-2 був не раз розписаний як у західній, так і російській пресі", - зазначив експерт.

"Північний потік-2": Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК" Нафтогаз України " на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.