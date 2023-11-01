Мережа "Авантаж 7" відтепер продає автогаз за найвищою ціною серед інших АЗС.

Столична мережа "Авантаж 7" підвищила роздрібні ціни на всі види пального відразу на 5 гривень.

Тепер ціни на бензин та дизель підтягнулися до середніх показників по країні, а автогаз став найдорожчим серед інших АЗС, свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Таким чином, ціна на бензин А-95 зросла до 54,95 гривень, на дизпальне - до 56,55 гривень. Автогаз здорожчав до 31,95 гривень, що на сьогодні, 1 листопада, є найвищою ціною серед українських АЗС. До недавнього часу "Авантаж" позиціювала себе як гравця економ-сегменту, реалізовуючи пальне за найнижчими цінами.

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Важливі новини про ціни на пальне в Україні

2 жовтня Державною податковою службою були скасовані ліцензії на роздрібну торгівлю для 53 АЗС мережі "Авантаж". За відомостями прес-служби компанії, це призвело до закриття понад половини станцій мережі (53 зі 101).

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, що дії ДПС були спрямовані на забезпечення повноти сплати податків мережею під час війни.

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