Через анулювання ліцензій 53 АЗС зі 101 закрилися.

Державною податковою службою були скасовані ліцензії на роздрібну торгівлю для 53 АЗС мережі "Авантаж". Це призвело до закриття понад половини станцій мережі (53 зі 101), як повідомила прес-служба компанії.

У мережі "Авантаж" стверджують, що таким чином податківці "карають їх за низьку ціну". Водночас, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, що дії ДПС були спрямовані на забезпечення повноти сплати податків мережею під час війни.

Директор консалтингової мережі А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у мережі Facebook погодився, що мережа "Авантаж" маніпулювала на темі податків.

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"Згідно статистики, прибутку у цієї групи немає. От тільки питання: де вона тоді бере гроші на нові величезні АЗС? Минулого тижня запустили чергову, на стадії будівництва ще, кажуть, мінімум три. Це 150-250 млн грн", - написав Куюн.

При цьому, за його даними, попри відкликання ліцензій, заправки "Авантаж" у регіонах досі продовжують працювати.

"Наразі станції ще працюють, кажуть наші джерела в регіонах, тому у перспективі може прилетіти ще й штраф за роботу без ліцензії", - підсумував експерт.

Ситуація з пальним

Після підвищення податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% у липні, в Україні відбулося помітне зростання вартості пального. Крім того, збільшення світових цін на нафту також вплинуло на підвищення цін на заправках.

За вересень пальне на АЗС подорожчало в середньому майже на 2,5 гривні. З початку липня середня ціна бензину марки А-95 зросла на 10,27 гривень - до 55,12 грн за літр (з 44,85 грн на кінець червня).

Станом на 20 вересня 2023 року експерт прогнозує шалене здорожчання пального в Україні. За словами засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, незабаром світова ціна на нафту може перевищити позначку в 100 доларів за барель, що може призвести до ще більшого підвищення вартості пального на наших АЗС. Він прогнозує, що дизельне пальне і бензин А-95 можуть коштувати по 63 гривні за літр.

Льоушкін також прогнозував, що до кінця вересня бензин та дизель подорожчають ще більше.

Якщо ціни на нафту продовжать зростати та наблизяться до позначки в 120 доларів за барель, то ціни на пальне на українських АЗС можуть підскоче до 80 грн/л.

Зараз нафта марки Brent коштує 93 долари за барель, що на 17,5 доларів більше, ніж на кінець червня (75,5 доларів).

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