Відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил охорони праці".

На одному з найбільших нафтових родовищ Казахстану "Тенгіз" 6 липня стався вибух, внаслідок чого двоє працівників загинули, ще троє госпіталізовані.

Про це повідомляє Радіо Азаттик з посиланням на місцеву поліцію.

Вибух трубопроводу на шахті "Тенгіз" стався близько 09:55.

"Загинули двоє працівників, 1985 року народження. Троє працівників з травмами різного ступеня тяжкості отримують медичну допомогу", - повідомили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил охорони праці".

Водночас ЗМІ зазначають, що сталося це після того, як 15 червня в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що Казахстан приєднався до санкцій проти Російської Федерації і заявив про готовність їх дотримуватись.

Шахта "Тенгіз" розташована за 120 кілометрів від Кульсари та за 340 кілометрів від Атирау. Компанія "Тенгізшевройл", якій вона належить, працює в Казахстані з 1993 року. До нафтопереробного концерну "Тенгізшевройл" входять Chevron (частка 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), казахстанський "КазМунайГаз" (20%) і LUKArco (5%).

Третина нафти, що видобувається в Казахстані, надходить з моря.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що політолог розповів, як Путін мститиметься президенту Казахстану за публічне приниження.

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