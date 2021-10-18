У 2021 році в Україні відремонтували 250 км тепломереж.

В Україні понад 80% тепломереж потребують капітального ремонту.

Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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За словами Попенка, на сьогодні в Україні 18,1 тис.км теплових мереж. З них близько 15 тис.км (83%) потребують негайного капітального ремонту.

Як зазначив експерт, у 2021 році в Україні відремонтували 250 км тепломереж, у 2020 році – 350 км.

"З такими темпами всі тепломережі відремонтують за 200 років", - зазначив експерт

Він також додав, що для того, щоб замінити обладнання і капітально відремонтувати всі мережі, Україні необхідно 200 млрд євро.

"Таких грошей немає ні в державному, ні в місцевих бюджетах", - зазначив експерт.

ЄБРР і ремонт тепломереж:

2 вересня 2021 року ЄБРР виділив Києву 140 мільйонів євро кредиту на модернізацію тепломереж.

Кошти кредиту будуть використані для модернізації ТЕЦ і окремих котелень, а також впровадження нової диспетчерсько-моніторингової системи.

На додаток до фінансування ЄБРР, Київ і "Київтеплоенерго" виділять не менше 26 млн євро власних коштів на модернізацію теплової мережі столиці.

Автор: Олена Коваленко