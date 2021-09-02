Кошти кредиту будуть використані для модернізації ТЕЦ і окремих котелень, а також впровадження нової диспетчерсько-моніторингової системи.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив комунальному підприємству "Київтеплоенерго" кредит у розмірі 140 млн євро на розвиток теплової інфраструктури столиця.

Про це повідомляє прес-служба банку.

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Відзначається, що завдяки кредиту жителі Києва відчують переваги модернізованого і більш надійного постачання теплом і гарячою водою. Кошти кредиту будуть використані для модернізації ТЕЦ і окремих котелень, а також впровадження нової диспетчерсько-моніторингової системи.

На додаток до фінансування ЄБРР, місто Київ і "Київтеплоенерго" виділять не менше 26 млн євро власних коштів на модернізацію теплової мережі столиці.

Проект реалізується в рамках Плану дій "Зелене місто" (ПДЗГ) для Києва. Зараз місто розробляє комплексну інвестиційну програму, спрямовану на декарбонізацію і сталий розвиток.

Розвиток інфраструктури:

Починаючи з 2019 року, за підтримки ЄБРР у Києві розпочато реалізацію низки проектів у рамках програми "Зелені міста". Проекти стосуються розвитку транспортної інфраструктури та модернізації системи централізованого теплопостачання Києва.

Загальна сума проектів становить 320 млн євро. Зокрема, 180 млн євро - на модернізацію транспорту і 140 млн - модернізацію системи централізованого теплопостачання столиці.

Автор: Ганна Бредіхіна