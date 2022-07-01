Зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

Середня ціна на скраплений газ за червень у мережах АЗС знизилася на 1,99 грн/л – до 39,40 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 4,01 грн/л і 4,00 грн/л, до 37,99 і 37,98 грн/л відповідно.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 37,95 грн/л (-4,00 гривні до 1 червня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 5,20 і 2 гривні, до 37,79 і 39,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 2-5 гривні здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

За даними експертів, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг.

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