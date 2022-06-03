Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла до 42,29 гривні за літр.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,01 грн/л і 0,98 грн/л, до 42,00 і 41,98 грн/л відповідно.

Мережі АЗС "Автотранс" та SOCAR підвищила ціну на 1 грн/л - до 40,98 та 41,98 грн/л.

На станціях UPG продукт здорожчав на 3 грн/л, до 37,00 грн/л.

Крім того, на 0,25-2,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек", "Катрал" та інших.

Як повідомляв УНІАН, за травень автогаз на АЗС здорожчав майже на 10 гривень за літр.

В Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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