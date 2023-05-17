Російських військових на ЗАЕС навіть більше, ніж станційного персоналу.

На території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) суттєво зросла кількість російських військових. Зараз там перебуває біля 2500 загарбників.

"Після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозилися не лише представники окупаційної "влади", але й документація і техніка, "асвабадітєлі" знову припхалися до міста-супутника Запорізької АЕС", – повідомляє "Енергоатом".

Зазначається, що російських військових на ЗАЕС навіть більше, ніж станційного персоналу.

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"Тобто найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу", – наголосили в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі на початку травня 2023 року заявив, що на території ЗАЕС збільшується присутність та активність російських окупаційних військ. Спеціалісти агентства, які знаходяться на станції, постійно чують обстріли. За його словами, ситуація навколо ЗАЕС стає непередбачуваною та потенційно небезпечною.

Раніше британська розвідка повідомляла, що росіяни обладнали вогневі точки на дахах реакторних споруд станції. Це, за даними розвідників, може свідчити про готовність окупантів вести бої просто на території ЗАЕС в разі контрнаступу українських військ.

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