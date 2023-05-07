Присутність та активність окупаційних військ РФ на території атомної електростанції збільшується.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС, де останнім часом збільшується присутність та активність російських окупаційних військ. Спеціалісти МАГАТЕ, що перебувають на майданчику, постійно чують звуки обстрілів.

Як зазначається на сайті агентства, Гроссі "висловив глибоке занепокоєння з приводу дедалі більш напружених, стресових і складних умов для персоналу й родин працівників станції".

"Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я надзвичайно стурбований реальними ризиками ядерної безпеки та фізичної безпеки, з якими стикається станція. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення та навколишнього середовища. Цей великий ядерний об’єкт необхідно захистити. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов’язання досягти цієї життєво важливої мети, і МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку", – наголосив він.

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Крім того, експерти МАГАТЕ отримали інформацію про те, що в місті-супутнику Запорізької АЕС – Енергодарі – окупанти проводять евакуацію. Водночас призначений окупантами "директор" ЗАЕС Юрій Чернічук заявив, що персонал станції не евакуюється й докладає всіх зусиль для дотримання ядерної безпеки. За його словами, всі шість реакторів АЕС зупинені. Чернічук наголосив, що обладнання станції обслуговується відповідно до всіх правил ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Росіяни заявили про зупинку всіх шести реакторів окупованої Запорізької атомної електростанції. Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров вважає, що російські загарбники можуть готувати провокацїі.

Раніше в Держатомрегулювання повідомляли, що росіяни розмістили вибухівку в приміщенні четвертого енергоблоку ЗАЕС. Також там зʼявилася військова техніка. Наголошується, що неадекватні дії окупантів наражають на небезпеку персонал Запорізької АЕС та мешканців прилеглих населених пунктів.

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