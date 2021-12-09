Рішення дозволить споживачам отримувати природний газ за ціною 7,96 грн замість ринкової 46,22 грн за куб. м.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення щодо цін на газ, які будуть встановлені для споживачів постачальника "останньої надії".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

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Сьогодні, 9 грудня, НКРЕКП ухвалила постанову "Про здійснення поставок природного газу побутовим споживачам на умовах базової річної пропозиції".

"Дане рішення дозволить побутовим споживачам отримувати природний газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ "ГК "Нафтогаз України", а саме за ціною 7,96 грн за 1 куб.м (з ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадав, що постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тис.побутових споживачів з різних регіонів України. У зв'язку з тенденцією стрімкого підвищення цін на природний газ та за інформацією, розміщеною на сайті постачальника "останньої надії", станом на 8 грудня 2021 року ціна реалізації природного газу постачальником "останньої надії" становить 46,22 грн за 1 куб. м.

Ціна на газ:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" на ринку газу, оголосила, що ціна газу на 2 грудня для споживачів становитиме 46,72 грн за куб.м, що в 5,8 раза більше, ніж у листопаді.

З 1 жовтня по 30 листопада уряд зрівняло ціни компанії "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів: для населення був встановлений тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетних установ - до 16,8 грн/куб. м (із ПДВ і без доставки).

1 грудня постанова припинила свою дію.

ДК "Нафтогаз України "звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів постачальника "останньої надії" на умовах базової річної пропозиції. Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за ціною природного газу - 7,96 грн/куб.м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки).

Автор: Ганна Бредіхіна