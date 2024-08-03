В Міністерстві закордонних справ Хорватії заяву Сіярто назвали політично глибоко образливою.

У Загребі відреагували на заяву голови МЗС Угорщини Пітер Сіярто, в якій він засумнівався у надійності Хорватії як транзитера нафти, пише Euractiv.

"Це політично глибоко образлива заява, яку ми не очікували почути від представника країни, на зловмисні кроки якої ми вже давно реагуємо вкрай стримано і помірковано", – заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман.

Водночас Словаччина, чий угорський нафтопереробний завод Slovnaft вже отримує частину нафти через хорватську частину нафтопроводу JANAF, заявила. що отримала листа від хорватського уряду з пропозицією забезпечити поставки: "Але за якою ціною і якому обсязі, цього сьогодні ніхто не знає", – заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.

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Важка відмова від російської нафти

Поставки найбільшого російського експортера нафти "Лукойл" через Україну були припинені в липні після того, як українська влада заборонила компанії використовувати нафтопровід "Дружба".

Після цього Угорщина і Словаччина звернулися до ЄК з проханням виступити посередником, посилаючись на загрозу енергетичній безпеці. Однак Єврокомісія не погодилась з таким твердженням і запропонувала Будапешту та Братиславі використати вільні потужності адріатичного трубопроводу JANAF у Хорватії для постачання не російської нафти

2 серпня Словаччина та Угорщина відкинули пропозицію Єврокомісії замінити втрачені поставки російської нафти альтернативним маршрутом через Хорватію. Сіярто заявив, що ця країна є ненадійною для транзиту.

Варто зазначити, що незважаючи на тривалі переговори щодо тарифів на транзит, хорватській JANAF та угорській MOL вдалося підписати річний контракт у травні 2023 року на транспортування та зберігання 2,9 млн тонн нафти адріатичним трубопроводом до угорських та словацьких нафтопереробних заводів MOL.

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