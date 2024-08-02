В Будапешті заявили, що Хорватія не є надійною транзитною країною.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна не ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Також він запропонував вказаним країнам використати маршрут поставок через Хорватію. Так він відповів на запит Угорщини та Словаччини щодо припинення поставок нафти "Луколу" через Україну. Про це у Facebook написав голова МЗС Угорщини Пітер Сіярто.

Водночас він зазначив, що Хорватія не є надійною транзитною країною: "Хорватія просто не є надійною країною транзиту. Ненадійно, тому що з початку війни вартість транзиту нафти зросла у п'ять разів", – підкреслив Сіярто.

До того ж Хорватія, за його словами, не зробила інвестицій, необхідних для збільшення потужності транзиту.

Відео дня

Водночас у статті Financial Times вказано, що Угорщина відхилила пропозицію Хорватії використовувати її трубопровідну систему як альтернативу імпорту російської нафти, посилюючи багатосторонній конфлікт з ЄС.

31 липня президент Хорватії Андрей Пленкович звернувся до Єврокомісії і заявив, що нафтопровід, який з’єднує адріатичні порти, "недостатньо використовується". Його імпортна інфраструктура перевищує національні потреби, написав він у листі, з яким ознайомилася FT.

"Постраждалі країни Центральної Європи, які не мають виходу до моря, мають можливість використовувати цей альтернативний шлях постачання, щоб зменшити або навіть повністю усунути свою залежність від російської нафт", – йдеться у зверненні.

Він додав, що хорватська нафтотранспортна компанія Janaf, яка керує нафтопроводом, "бажає вести переговори про довгострокові контракти, що включають більші обсяги, щоб забезпечити безпеку енергопостачання та зменшити залежність". Потужність нафтопроводу Janaf Adria становить 14,3 млн тонн нафти щорічно.

Реклама

Однак Сіярто негативно відреагував на лист хорватського президента в соцмережах.

Нафта розбрату

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що за забороною транзиту нафти російського "Лукойлу" може стояти Брюссель.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення.

Вас також можуть зацікавити новини: