27 вересня, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави.

Кабінет міністрів України визначив основні напрямки діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік.

Одним з напрямків діяльності компанії визначено введення нового порядку розрахунку побутових споживачів. Відповідне рішення закріплено постановою КМУ № 1011 від 27 вересня 2021 року.

Основними напрямками діяльності компанії визначені:

1. Створення балансуючих груп для постачальників природного газу населенню, учасники яких можуть купувати газ у компанії в обсягах, достатніх для потреб населення, на рівних умовах і за фіксованою ціною на період до 1 травня 2022 року.

2. Постачання газу операторам газорозподільних мереж (ГРС, облгази) для покриття виробничо-технологічних втрат відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл газу.

3. Сприяння переходу на нову модель розрахунків населення за природний газ, коли щомісяця споживач сплачує 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання.

4. Приведення умов розрахунків у договорах на постачання природного газу теплогенеруючим підприємствам та операторам ГРС, а також у договорах на реалізацію газу населенню відповідно до умов розрахунків побутових споживачів.

5. Укладання енергосервісних договорів зі споживачами, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів та отримують послуги з централізованого постачання теплоенергії, що дозволить таким споживачам не збільшувати видатки на неї завдяки здійсненню заходів з енергоефективності.

НАК "Нафтогаз України": що необхідно знати

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, транспортуванням нафти, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися в листопаді 2021 року, а не пізніше 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду голови Правління наглядової ради.

27 вересня, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

27 вересня 2021 року Кабінет міністрів зробив кадрові перестановки в правлінні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", зокрема припинив повноваження двох членів Правління та призначив виконуючих обов'язки членів правління.

Автор: Олена Коваленко