Компанія планує постачати не тільки природний газ, а й електроенергію, тепло, послуги з енергоефективності.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує у 2025 році вийти на первинне публічне розміщення акцій (IPO) на великій міжнародній біржі.

Про це, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ході презентації бізнес-стратегії компанії.

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"У 2025 році ми плануємо вийти на публічне розміщення наших акцій і завершити процес IPO", - сказав Коболєв.

Також він зазначив, що до цього часу "Нафтогаз" стане компанією, яка постачатиме не тільки природний газ, а й електроенергію, тепло, послуги з енергоефективності. Крім цього компанія планує сфокусуватися на розвитку відновлюваних джерел енергії.

Що цьому передувало

У липні 2020 року Коболєв повідомив, що виведення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на первинне публічне розміщення акцій є головною амбіцією компанії.

У 2017 році Коболєв заявляв, що продаж міноритарного пакету акцій компанії (15%), яка може відбутися у 2020 році, дозволить державі отримати 10 млрд дол. доходу, а також зробить незворотними позитивні реформи в компанії.

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Ігор Орел