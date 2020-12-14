НАК «Нафтогаз» приховує інформацію про собівартість видобутку природного газу дочірньою компанією АТ «Укргазвидобування», яка забезпечує видобуток понад 70% газу в країні.

Про це заявив Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ «Психея», під час обговорення причин провалу Концепції розвитку газовидобувної галузі «Програма 20/20» на ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

Читайте такожУкргазвидобування за п’ять років отримало 70 мільярдів гривень, але приросту видобутку не відбулося - Немчинов««Укргазвидобування» сьогодні формально не є державною компанією. Доказ того – немає доступу Рахункової палати до неї, засекреченість стратегій, засекреченість собівартості видобутку українського газу», - сказав він.

Експерт додав, що неодноразово намагався отримати від «найперших» людей «Нафтогазу» розрахунки, які підтверджують собівартість видобутку українського газу, але точних цифр йому отримати не вдалося.

«Андрій Коболєв (голова правління НАК «Нафтогаз України» - ред.) казав про цифру 160-250 доларів за тисячу кубометрів. Це взагалі неймовірно висока собівартість, такої немає ніде у світі. Так не видобувають газ, це невигідний видобуток. Інформації щодо того, скільки насправді коштує видобуток українського газу, немає. Єдина інформація є у НАК «Нафтогаз України»», - зазначив Рябцев.

Народний депутат Олексій Кучеренко, своєю чергою, наголосив на необхідності всебічного контролю за діяльністю державного холдингу.

««Нафтогаз» знає те, що йому вигідно, він не може сам себе контролювати. Має бути державна інституція, бо це державні надра, державні запаси, вони ставляться на баланс держави. І саме держава через спеціальну інституцію, яка не залежить від НАК «Нафтогаз» і інших, має контролювати ефективність використання наших з вами запасів», - підкреслив він.

Кучеренко констатував, що подібна інституція в Україні відсутня, через що відбувається неконтрольована експлуатація надр «Нафтогазом». Це призводить до скорочення термінів використання свердловин і зменшення обсягів видобутку газу.

«Це називається «грабіжницька експлуатація народних запасів». Проблема інституційна і дуже глибока», - резюмував нардеп.

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Автор: УНІАН