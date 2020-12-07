У "Кременчукгаз-постачання" обурені тим, що "Нафтогаз України" намагається переманити клієнтів від чинного Постачальника, висилаючи їм разом з платіжкою за газ від ППН, який обслуговував споживачів протягом 3 днів, заяву про приєднання, яка зобов'язує споживача змінити постачальника.

Кременчукгаз-постачання звинувачує Нафтогаз України у зловживанні статусом "постачальника останньої надії"

ТОВ "Кременчукгаз-постачання", яка забезпечує природним газом споживачів у Полтавській області, звинуватило ДК "Нафтогаз України" у зловживанні своїм статусом "постачальника останньої надії" (ППН) та нериночній поведінці.

Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті компанії.

У "Кременчукгаз-постачання" обурені тим, що "Нафтогаз України" намагається переманити клієнтів від чинного Постачальника, висилаючи їм разом з платіжкою за газ від ППН, який обслуговував споживачів протягом 3 днів, заяву про приєднання, яка зобов'язує споживача змінити постачальника.

Попередження разом з копією платіжки, яка розсилається споживачам, опублікувавши на своєму сайті ПрАТ "Кременчукгаз".

У "Кременчукгаз-постачання" пояснили, що з технічних причин, поставки газу за три календарні дні жовтня поточного року здійснювалися ТОВ ДК "Нафтогаз України" як "постачальником останньої надії" й отримана споживачами платіжна квитанція призначена для оплати обсягу спожитого газу саме за ці три дні.

Разом з тим постачальник звертає увагу споживачів на те, що "Нафтогаз України" прикріпив до рахунку ППН свою рекламу як приватного постачальника і запропонував заповнити бланк заяви про приєднання, що означатиме згоду споживача на зміну чинного постачальника на ТОВ ДК "Нафтогаз України".

У компанії звертають увагу також на те, що" Нафтогаз України"не має можливості якісно обслуговувати споживачів природного газу, оскільки не має центрів обслуговування споживачів на території м.Кременчук, м. Горішні Плавні, м. Гадяч, Кременчуцького та Семенівського районів, куди можна звернутися особисто".

Нагадаємо, "постачальник останньої надії" - це компанія, яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишиться без свого постачальника. 10 липня поточного року Міністерство енергетики визначило ТОВ ДК "Нафтогаз України", як "постачальника останньої надії" на ринку природного газу строком на три роки. Умови конкурсу на ППН більшість компаній назвали були дискримінаційними, оскільки їм міг відповідати тільки "Нафтогаз України".

Нагадаємо, що 22 липня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження, яким визначив ТОВ "ДК "Нафтогаз України" постачальником останньої надії, строком на три роки, в рамках відкриття конкурентного ринку газу для населення. Асоціація постачальників енергоресурсів назвала умови конкурсу з визначення постачальника останньої надії дискримінаційними, оскільки їм міг відповідати лише "Нафтогаз України".

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Автор: УНІАН