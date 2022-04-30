Ембарго, імовірно, спершу застосовуватиметься до російської танкерної нафти, і лише згодом – трубопровідної.

Країни Євросоюзу наступного тижня можуть схвалити поступове нафтове ембарго та санкції проти найбільшого російського "Сбєрбанку", який дотепер уникав обмежень.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дипломатів і чиновників, наближених до процесу.

Зазначається, що після тривалих узгоджень інтенсивні переговори триватимуть протягом вихідних, перш ніж Європейська комісія внесе остаточну пропозицію щодо шостого санкційного пакету ЄС. Посли ЄС зустрінуться в середу і очікують надати остаточне схвалення до кінця тижня.

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у санкційному пакеті. Він також включатиме санкції проти найбільшого російського банку - "Сбєрбанку", якому дотепер вдавалося уникнути обмежень, а також додаткові санкції проти російських громадян.

Ембарго, ймовірно, спершу застосовуватиметься до російської танкерної нафти, і лише згодом – трубопровідної, що може зайняти кілька місяців. Проте, ймовірно, що в обох випадках блок дозволить своїм членам поступово згорнути чинні контракти з російськими нафтовими компаніями – за схемою, аналогічною до попередньо схваленого вугільного ембарго, на запровадження якого було надано 4 місяці.

Зазначається, що надзвичайно важливою для завершення розробки нового пакету санкцій була позиція Німеччини. Найбільша економіка ЄС імпортувала близько третини своєї нафти з Росії на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте Німеччина офіційно заявила, що не накладатиме вето на рішення Євросоюзу про нафтове ембарго щодо Росії.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico, Європейський союз продовжує розробляти шостий пакет санкції проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну. Вперше обмеження можуть торкнутися енергетичного сектора РФ. Єврочиновники розглядають деякі "обмеження імпорту російської нафти".

Судячи із заяв голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, від SWIFT можуть відключити "Сбєрбанк" (найбільший державний банк РФ - УНІАН). Але інший дипломат неофіційно говорить, що від системи обміну банківської інформації SWIFT можуть відключити всі банки, включаючи Газпромбанк.

Німеччина заявила, що готова підтримати санкції проти російського Сбербанку. Дотепер німці були одним з головних противників обмежень.

До слова, США вже повністю ввели блокуючі санкції проти "Сбєрбанку". Велика Британія заборонила банку проводити платежі в фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. Також були введені персональні санкції проти генерального директора банку Германа Грефа.

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