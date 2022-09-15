Навчання проходять в навчальному бойовому центрі в комуні Смардане

Військові навчання Північноатлантичного альянсу Justice Eagle стартували в Румунії. У маневрах беруть участь Франція, Нідерланди, Польща, Португалія та США.

Про це повідомляє Міноборони Румунії.

"Близько 700 румунських солдатів багатонаціональної бригади "Південний схід" і союзники з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та Сполучених Штатів Америки, з більш ніж 80 одиницями техніки, беруть участь в період з 12 по 23 вересня в спільних навчаннях Justice Eagle 22.II", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що навчання проходять в навчальному бойовому центрі в комуні Смардане. При цьому в Міноборони Румунії зазначили, що мета навчань - збільшення "оперативної сумісності та взаємної довіри між союзниками шляхом проведення навчань з військами в польових умовах, а також тактичних бойових стрільб".

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 липня в болгарській акваторії Чорного моря стартували щорічні військові навчання членів НАТО "Sea Breeze". Всього брали участь 24 бойових і допоміжних кораблі і катери, 5 літаків, 4 вертольоти і 1390 військовослужбовців Військово-Морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від командування ВМС НАТО.

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