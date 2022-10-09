Німеччина направила до данського острова Борнхольм два кораблі ВМС з водолазами.

Німеччина заявила про початок розслідування пошкоджень в газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що Німеччина направила до данського острова Борнхольм два кораблі ВМС з водолазами. Місія сформована зі службовців федеральної поліції Німеччини та Бундесверу.

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Крім того, до операції приєдналися два судна німецьких ВМС: тральщик-шукач мін Dillingen і багатоцільовий корабель Mittelgrund.

На борту знаходяться водолази, які мають задокументувати пошкодження труб.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку". Того ж дня заяву по "Північному потоку" зробили й в ЄС.

29 вересня шведська берегова охорона виявила четвертий витік на газопроводі "Північний потік".

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