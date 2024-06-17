Виконавчий директор ДТЕК наголошує на необхідності посилення ППО та підвищені імпорту електрики.

Росія зруйнувала стільки електростанцій в Україні, що половина виробництва електроенергії вийшла з ладу. Ситуація складна вже влітку, а взимку може бути катастрофічною. Дмитро Сахарук з української енергетичної компанії ДТЕК заявив в інтерв'ю ntv.de, що необхідно не лише ремонтувати пошкоджені електростанції, але й посилити протиповітряну оборону та збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн.

За його словами, до 22 березня 2024 року в компанії було шість вугільних теплових електростанцій. Вони вже були атаковані під час попередньої хвилі з жовтня 2022 року по лютий 2023 року, але їх відремонтували. Проте атаки продовжились цього року. Загальна доступна потужність цих шести електростанцій становила 5 гігават, а наразі – 500 мегават.

"По суті, ми впали на 10%, з 5 гігават до 500 мегават. Ми намагаємося відновити хоча б половину того, що було пошкоджено або зруйновано до початку опалювального сезону… Щоб відремонтувати половину пошкоджень, потрібно від 350 до 400 мільйонів доларів – в основному на закупівлю трансформаторів, турбін і генераторів. Проблема в тому, що на полицях компаній цих речей немає. Як правило, такі пристрої виготовляються під конкретну станцію. Тому терміни виконання замовлення довгі і, звісно, доводиться робити передоплату", – зазначив Сахарук.

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За його словами, цього року може бути короткострокове рішення, принаймні часткове. Обладнання можна отримати з електростанцій, які були побудовані за радянських часів у таких країнах, як Польща, Чехія, Болгарія, Румунія та Греція.

"Це найшвидший спосіб відновити хоча б частину наших енергетичних потужностей. Звичайно, матеріал не завжди підходить. Наші енергоблоки будуть дещо схожі на блоки Франкенштейна… Вони не покриють усієї потреби, можливо, відсотків на 15 чи 20. Тому ми також повинні закуповувати новий матеріал, тому що в деяких місцях неможливо використовувати старий матеріал - наприклад, в диспетчерських кімнатах", – підкреслив представник ДТЕК.

Він додав, що недостатньо відновити потужності, також потрібен надійний захист. А по-третє потрібно збільшити імпорт електроенергії з Європи. Україна підключена до європейської електромережі з 16 березня 2022 року. Наразі потужність з'єднання становить 1,7 гігават - це сумарна потужність з Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Однак суто технічно ця потужність становить 3,5 гігават. Обмеження в 1,7 гігават було прийнято Європейською мережею операторів систем передачі електроенергії (ENTSO). До 2,2 або 2,5 –реально дійти. З технічної точки зору все готово, додав Сахарук.

"У нас дефіцит електроенергії в Україні – 2 гігавати. Взимку він зросте до 4 гігават, оскільки багато людей використовують електроенергію для опалення. Збільшення імпорту електроенергії на 0,5 або 0,7 гігават може замінити два або три пошкоджені блоки. Це могло б значно зменшити кількість відключень електроенергії", – зауважив представник компанії.

Ситуація в енергосистемі

Уряд України працює над суттєвим скороченням переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. Коли буде гарантований дефіцит електричної енергії на перше місце виходить питання справедливого розподілу цього обсягу.

США виділяють 1,5 мільярда доларів на допомогу Україні, зокрема, в енергетичному секторі та на гуманітарні потреби. У зазначену суму входять 500 млн доларів у вигляді нового фінансування енергетичної допомоги та перенаправлення раніше оголошених 324 млн на аварійний ремонт енергоінфраструктури та інші потреби.

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