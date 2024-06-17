Юрій Бойко зазначив, що відповідне рішення уряд може прийняти 18 червня.

Уряд України працює над суттєвим скороченням переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням, повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

За його словами, в умовах, коли буде гарантований дефіцит електричної енергії на перше місце виходить питання справедливого розподілу цього обсягу.

"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням. За результатами роботи, цей перелік має суттєво зменшитись", - сказав Бойко в ефірі "КИЇВ24".

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Він пояснив, що відповідне рішення дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електричної енергії. З одного боку це має призвести до більшого кола споживачів, які охоплюються цими графіками. Але водночас це призведе до зменшення тривалості таких відключень.

"Я очікую, що рішення з цього приводу буде прийнято вже завтра", - додав радник прем'єр-міністра.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

15 червня голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що задля справедливого та рівномірного розподілу електроенергії від ліній, що живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднанні всі інші споживачі. Таким чином за результатами роботи буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню.

16 червня голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в енергосистемі буде набагато важчою, ніж зараз. Ситуація ускладниться через ремонт енергоблоків атомних електростанцій.

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