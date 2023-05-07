Ймовірно, що це нові заходи техногенного шантажу.

Наразі Україна не має інформації про повне зупинення блоків Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нібито повного зупинення роботи ЗАЕС.

"В нас немає такої інформації. Цілком ймовірно це нові заходи техногенного шантажу до яких ворог так часто звертається", - зазначила вона.

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Ситуація на ЗАЕС

Напередодні російські окупанти заявили про зупинку всіх шести реакторів окупованої Запорізької атомної електростанції. Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров припустив, що РФ може готувати провокації на об'єкті й звинуватити у них ЗСУ.

Водночас в "Енергоатомі" наголосили, що станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції немає.

Раніше в Держатомрегулювання повідомляли, що росіяни розмістили вибухівку в приміщенні четвертого енергоблоку ЗАЕС. Також там зʼявилася військова техніка.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС, де останнім часом збільшується присутність та активність російських окупаційних військ. Спеціалісти МАГАТЕ, що перебувають на майданчику, постійно чують звуки обстрілів. Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.

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