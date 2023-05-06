Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції немає.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом". Зазначається, що станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

"П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину. Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності. Довіряйте перевіреним офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на ЗАЕС

Як відомо, Запорізька АЕС окупована військовими РФ з березня 2022 року.

За даними британської розвідки, загарбники готові вести бої на станції у разі контрнаступу українських військ. Для цього окупанти обладнали вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

Самі росіяни намагаються втекти ще до цього і масово просяться у відпустки. Через брак персоналу "керівникам" середньої ланки відпусток не дають.

Днями УНІАН повідомляв, що росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблока ЗАЕС. А сьогодні почала поширюватись інформацію про нібито зупинку роботи усіх п'яти блоків.

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