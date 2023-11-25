Енергетики закликали не перевантажувати мережі та споживати електроенергію ощадливо.

Через нічну атаку російських дронів у Києві та області можуть бути аварійні відключення електропостачання.

Як повідомляє Укренерго, иагістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена.

"Наші ремонтні бригади разом з колегами вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

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У компанії також наголошують, що для ліквідації наслідків атаки потрібен час, ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше. Киян закликали не перевантажувати мережі та споживати електроенергію ощадливо.

Нічна атака "шахедів" - що відомо

Сьогодні, 25 листопада, окупанти вночі влаштували чергову атаку дронів на столицю. У Києві повітряна тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 листопада росіяни випустили рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області РФ. Основний напрямок удару – Київ.

Після російської нічної атаки "шахедами" у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

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