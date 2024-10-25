Краще готуватися до найгіршого сценарію щодо постачання електрики, вважає очільник Запорізької обласної військової адміністрації.

Жителям Запорізької області треба готуватися до найгіршого сценарію, - що взимку може не бути електроенергії взагалі.

Про це сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону. "Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

За його словами, в Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірній станції. "То що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий генератор", - сказав Федоров.

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Говорячи про ситуацію з теплопостачанням, чиновник розповів, що на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де також є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. При цьому додав, що перші такі установки запрацюють вже в грудні 2024 року:

"Чому є затримка, чому не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. А також ми розуміємо, що в нас грошей немає, тому просимо наших партнерів придбати для нас".

За його словами, вже партнерами придбані такі установки і 15 листопада перші з них будуть на території Запоріжжя. "Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", - наголосив він.

Федоров розповів, що звичайні генератори є вже у всіх школах та лікарнях.

Важливі новини України - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти постійно обстрілюють Запоріжжя та область, зокрема, б’ють по об’єктах критичної інфраструктури. Крім того, є прогнози, що Росія після просування на Донеччині розпочне наступальні дії на Запоріжжя.

Майор Збройних сил України Валерій Прозапас зазначив, що ворог може піти у наступ на Запоріжжя після успішного просування на Донецькому напрямку.

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