Ціни на нафту відреагували на оголошене Трампом 'енергетичне перемир'я'

Конфлікт на Близькому Сході продовжує утримувати вартість нафти Brent вище 100 доларів за барель.

Ціни на нафту в понеділок, 12 жовтня, знизилися на тлі очікувань збільшення поставок російської сировини після того, як президент США Дональд Трамп заявив про домовленість України та Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної. Ця заява пролунала після укладення угоди про постачання російського дизельного пального.

Як пише Reuters, ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,54 долара, або 1,47%, – до 103,18 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні 90,31 долара за барель, втративши 1,54 долара, або 1,68%.

9 жовтня Трамп заявив, що Росія негайно поставить на ринки США та інших країн понад 300 тисяч тонн дизельного пального, що еквівалентно 2,25 млн барелів, у листопаді – ще 500 тис. тонн, а згодом – додатково 1 млн тонн. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світове споживання дизельного пального становить близько 29 млн барелів на добу.

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11 жовтня Трамп також несподівано оголосив, що Київ та Москва домовилися про енергетичне перемир’я. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що досі очікує на подробиці цієї домовленості, а Росія не коментувала заяву американського лідера.

Ці повідомлення дещо послабили безпосередній тиск на постачання енергоносіїв, зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

"Однак залишаються питання щодо реальності та тривалості такого перемир’я. Без чіткіших доказів того, що воно справді діятиме, масштаби зниження цін, імовірно, залишатимуться обмеженими", – додав він.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що всі країни-члени мають оцінити необхідність додаткового вивільнення запасів дизельного пального. Він також закликав держави, які ще не виконали повністю своїх зобов’язань щодо постачання пального на ринок, прискорити решту поставок, насамперед дизеля.

Конфлікт на Близькому Сході підтримує ціни на нафту

Водночас конфлікт на Близькому Сході продовжує утримувати вартість нафти Brent вище 100 доларів за барель.

Єменські хусити взяли на себе відповідальність удар по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда 10 жовтня, внаслідок якого загинули 13 людей і понад 300 дістали поранення. Тоді ж Трамп заявив, що США розглядають можливість приєднання до саудівських ударів по хуситах. Цей конфлікт є розширенням війни з Іраном, яку США та Ізраїль розпочали в лютому.

Крім того, від початку місяця надходять повідомлення про нові атаки на танкери, що проходять через Ормузьку протоку. Це створює загрозу відновленню експорту нафти з Близького Сходу, яке спостерігалося у вересні.

Аналітики Goldman Sachs на чолі з Дааном Струйвеном підвищили прогноз ціни на нафту Brent на грудень до 90 доларів за барель із попередніх 85 доларів.

"Ми зберігаємо базовий прогноз, згідно з яким подальша адаптація постачання нафти з Близького Сходу зрештою призведе до зниження цін. Водночас можливе нове загострення конфлікту й надалі створює значні ризики зростання вартості сировини", – зазначили аналітики.

Вони також прогнозують, що у грудні 2026 року середня ціна WTI становитиме 81 долар за барель, а у 2027 році – 73 долари. За словами аналітиків, американська нафта зараз незвично дешева порівняно з Brent через високі витрати на транспортування нафти зі США до Європи.

Постачання російського пального на світовий ринок - останні новини

Після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна американський президент заявив, що РФ найближчим часом поставить на ринки понад 300 тис. тонн дизельного палива. Ще 500 тис. тонн, за його словами, має надійти в листопаді, а згодом – ще мільйон тонн.

Раніше президент США заявив, що причина зростання цін на пальне - українські удари по російській нафтопереробній галузі. Він заперечує, що це пов’язано з блокуванням Ормузької протоки.

Сім американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Трампа стосовно дозволу імпорту дизеля з Росії суперечить законодавству США.

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