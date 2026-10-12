Долар зріс на початку тижня: курс валют в Україні сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,63 грн, а євро – 50,07 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 12 жовтня, зріс на 3 копійки і складає 45,24 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,63 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і становить 50,83 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,07 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,90 грн/євро, а курс продажу - 50,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 12 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що українці можуть інстинктивно шукати додатковий захист для своїх заощаджень. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,7–45,3 гривні на міжбанківському ринку та 44,8–45,4 гривні на готівковому ринку.

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