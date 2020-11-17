Новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу "Північний потік-2".
Про це пише німецьке видання Bild.
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"У найбільшій німецько-американській точці суперечок, а саме про російський газопровід "Північний потік-2" через Балтійське море, Джо Байден в наступні кілька місяців знову посилить кермо влади, щоб остаточно збанкрутувати престижний проект Кремля - включаючи майже три мільярди євро німецьких інвестицій і необмежену підтримку з боку федерального уряду", - повідомляє видання.
Норми, що містяться в законопроекті про оборонний бюджет США на 2021 рік, передбачають санкції, спрямовані на страхові та сертифікаційні компанії, які вирішать взяти участь у реалізації російського проекту "Північний потік-2".
За інформацією Bild, санкції введуть в січні.
Європейські газові експерти вважають, що нові американські санкції "не тільки відтягнуть будівництво" газопроводу, а зупинять його, попри те, що 95% труб вже прокладені.
Члени Палати Представників і Сенату Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти обхідного російського газопроводу "Північний потік-2" в проект оборонного бюджету США на 2021 рік.
У грудні минулого року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині. В результаті швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи. Але Росія не залишала спроби знайти альтернативне судно для завершення будівництва.
Новий пакет санкцій проти "Північного потоку-2" покликаний зробити такі спроби марними.
Історія "Північного потоку-2"
Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".
Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Хронологія подій
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки не тільки України, але всієї Європи.
- 16 липня в США рекомендували компаніям-інвесторам переглянути питання участі в проекті з будівництва газопроводу "Північний потік-2".
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент планує ввести санкції проти компаній-інвесторів "Північного потоку-2".
- 27 жовтня 2020 року "Оператор ГТС України" озвучив все мінуси запуску "Північного потоку-2".
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