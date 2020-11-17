Нові американські санкції, які зупинять проект, попри те, що 95% труб вже прокладені, введуть у січні 2021 року.

Новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише німецьке видання Bild.

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"У найбільшій німецько-американській точці суперечок, а саме про російський газопровід "Північний потік-2" через Балтійське море, Джо Байден в наступні кілька місяців знову посилить кермо влади, щоб остаточно збанкрутувати престижний проект Кремля - включаючи майже три мільярди євро німецьких інвестицій і необмежену підтримку з боку федерального уряду", - повідомляє видання.

Норми, що містяться в законопроекті про оборонний бюджет США на 2021 рік, передбачають санкції, спрямовані на страхові та сертифікаційні компанії, які вирішать взяти участь у реалізації російського проекту "Північний потік-2".

За інформацією Bild, санкції введуть в січні.

Європейські газові експерти вважають, що нові американські санкції "не тільки відтягнуть будівництво" газопроводу, а зупинять його, попри те, що 95% труб вже прокладені.

Члени Палати Представників і Сенату Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти обхідного російського газопроводу "Північний потік-2" в проект оборонного бюджету США на 2021 рік.

У грудні минулого року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині. В результаті швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи. Але Росія не залишала спроби знайти альтернативне судно для завершення будівництва.

Новий пакет санкцій проти "Північного потоку-2" покликаний зробити такі спроби марними.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Хронологія подій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки не тільки України, але всієї Європи.

16 липня в США рекомендували компаніям-інвесторам переглянути питання участі в проекті з будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент планує ввести санкції проти компаній-інвесторів "Північного потоку-2".

27 жовтня 2020 року "Оператор ГТС України" озвучив все мінуси запуску "Північного потоку-2".

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Автор: Бредіхіна Ганна