РФ вдарила по Львівщині: пошкоджено логістичний комплекс, будинки, горів склад

Два ворожі безпілотники ППО знищила над селами Муроване і Малехів.

У неділю, 18 жовтня, росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький, два дрони вдалося збити, однак є пошкодження приватних будинків і логістичного комплексу. Також сталася пожежа у складській будівлі.

За даними Козицького, перший ворожий безпілотник протиповітряна оборона збила близько 10:30 над селом Муроване Львівського району. У результаті пошкодження отримали 9 приватних будинків – вибуховою хвилею у них повибивало вікна та двері. Люди, на щастя, не постраждали.

"На місцях працювали фахівці ДСНС. Також прибули представники Мурованської громади, Львівської районної державної адміністрації і поліції. Комісія Мурованської громади продовжує обстежувати пошкоджені будинки та оцінювати збитки", - зазначив посадовець.

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Також він повідомив про збиття російського дрона близько 11:20 над селом Малехів Львівської громади. Там пошкоджений логістичний комплекс, два житлові будинки. Крім того сталася пожежа у складській будівлі, її вже загасили. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що у Малехові уламок збитого ворожого безпілотника пробив дах цивільної промислової будівлі. За його словами, пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів.

Удари РФ по заходу України

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Маневичах на Волині після прильоту сталася масштабна пожежа - росіяни влучили у промислове підприємство. За словами керівника ОВА Романа Романюка, горіло складське та виробниче приміщення. Через велику площу пожежі і вітер він закликав місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби.

Крім того, 16 жовтня росіяни тричі атакували підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку - завод "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ". Після ударів він зупинив роботу.

Цього ж дня у Рівному атаковано один з найбільших ТРЦ - "Екватор". Також ворог завдав удару по будівельному маркету "Демакс".

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