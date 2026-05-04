Авіакомпанії масово скасовують рейси: ринок втратив мільйони місць через паливну кризу

Війна на Близькому Сході підняла ціну на пальне і паралізувала глобальне авіасполучення між Європою та Азією.

Світові авіакомпанії змушені скорочувати свій розклад у травні. Лише за останні два тижні з ринку зникло близько 2 млн пасажирських місць через побоювання щодо відсутності авіаційного пального в найближчі тижні, пише The Financial Times.

За даними аналітичної компанії Cirium, тисячі рейсів були скасовані, а частину маршрутів переведено на менші або більш економні літаки, щоб зекономити пальне на тлі ризику перебоїв із постачанням.

Зазначається, що з початку війни між Іраном та Ізраїлем наприкінці лютого ціни на авіаційне пальне подвоїлися. Це змусило авіакомпанії підвищити вартість квитків, тоді як закриття аеропортів у країнах Перської затоки, які забезпечували приблизно третину європейсько-азійських маршрутів, фактично дестабілізувало глобальні подорожі.

Авіаперевізники з регіону Перської затоки, включаючи Emirates, Etihad і Qatar Airways, які досі відновлюють роботу після перших тижнів конфлікту, суттєво переглянули свої розклади на травень, зокрема скоротивши кількість рейсів. Загальна кількість доступних місць у травні впала з 132 млн до 130 млн.

Скорочення або перерозподіл потужностей також торкнувся міжнародних перевізників, від British Airways та United до China Air та японської ANA. Компанії перебудовують мережі, намагаючись зменшити "вузькі місця" у світових перевезеннях.

"Жодна європейська авіакомпанія не полетить в Азію, щоб задовольнити попит з боку Перської затоки і потім залишитися без пального для повернення. Ціни на авіаційне паливо завжди були нестабільними, але я не думаю, що за мого часу коли-небудь виникало питання дефіциту", - зазначив авіаційний аналітик Джон Стрікленд.

В авіакомпанії Air France повідомили, що отримали прохання не включати додаткові рейси до Сінгапуру та токійського аеропорту "Ханеда", оскільки великі азійські хаби намагаються обмежити споживання авіаційного пального.

Японські авіакомпанії, попри виграш від зростання попиту з Європи, також попередили про різке зростання витрат. Перевізник ANA очікує додаткові витрати близько 650 млн фунтів стерлінгів (біля 810 млн доларів) до березня наступного року, а Japan Air прогнозує падіння прибутку на одну п’яту частину через вищі витрати.

Американська Delta Air Lines скоротила 3,5% своєї мережі у другому кварталі, щоб заощадити пальне.

Німецька Lufthansa за останні місяці зазнала найбільшої кількості скасованих рейсів, скоротивши близько 20 тис. між травнем і жовтнем, оскільки вони стали збитковими через високі витрати на пальне.

Турецькі авіалінії, які аналітики вважають потенційним бенефіціаром довготривалих змін у Перській затоці, за останні два тижні скоротили найбільшу кількість місць серед усіх перевізників. Компанія попереджала про вплив обмежень на пальне, попри стабільну роботу стамбульського хабу. Компанія Air China мала другу за величиною кількість скасованих рейсів.

