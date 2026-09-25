Після атаки українських дронів припинив роботу НПЗ в Ростовській області

Об’єкт став наступним після нафтопереробних заводів у Москві та Ярославлі.

Нафтопереробний завод в російському Новошахтинську був уражений українськими дронами. Пошкодження об’єкта змусили тимчасово призупинити його роботу, повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, пише Reuters.

За його словами, підрозділи місцевої протиповітряної оборони збили вночі близько 50 дронів над територією області.

Слід зазначити, що Новошахтинський нафтопереробний завод має річну потужність 5 мільйонів тонн нафти, або близько 100 000 барелів на добу. Нещодавно Україна завдала удару по двох великих російських нафтопереробних заводах у Москві та Ярославлі.

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Президент України Володимир Зеленський заявив 22 вересня, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливості припинення повномасштабної російської агресії, яка триває вже чотири роки. Зокрема йшлося про двостороннє перемир’я щодо об’єктів енергетичного сектору.

Зеленський також попередив Москву в ООН, що Україна завдасть удару у відповідь і зробить майбутню зиму надзвичайно болісною для Росії, якщо сторони не зможуть домовитися про перемир’я щодо енергетичних об’єктів до настання холодів.

Удари українських дронів по НПЗ Росії – останні новини

Раніше призупинив переробку нафти після атаки українських дронів Московський нафтопереробний завод. В результаті пожежі на об’єкті було пошкоджено обидві установки первинної переробки – АВТ-6 та "Євро+".

На початку тижня Росія запустила останнє гігантське родовище нафти якнайдалі від лінії фронту – в Єнісейській затоці, на заході півострова Таймир в Красноярському краї. Кластер "Схід Ойл" об'єднує понад 13 родовищ із запасами близько 51 мільярда барелів нафти.

Потенціал "Схід ойл" оцінюють в 2 млн барелів на добу, що становить понад 20% поточного видобутку нафти в Росії. Запаси проекту складають більше п'ятої частини всіх розвіданих покладів палива в країні. Арктичний термінал "Бухта Север" дає кластеру прямий вихід на азіатські ринки по Північному морському шляху.

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