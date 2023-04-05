У "Укренерго" закликають українців ощадливо споживати електроенергію та рівномірно розподіляти користування потужними приладами.

У Житомирській області можливі обмеження постачання електроенергії через навантаження на обладнання, яке обстріляли російські окупанти.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", станом на 5 квітня споживання електроенергії зберігається на рівні середи минулого тижня. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, а також резерв потужності.

"У зв’язку із збільшенням навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога, та через зменшення генерації з відновлювальних джерел, можливе обмеження споживання в Житомирській області. У решті регіонів обмеження наразі відсутні", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в компанії, через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

Тому, "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію, зокрема, за можливості рівномірно розподіляючи користування потужними приладами впродовж доби.

Ситуація в українській енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, російські війська з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Внаслідок цього в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії.

Однак не тільки ворожі обстріли впливають на стан енергосистеми, але й різке погіршення погодних умов. На ранок 3 квітня у Київській та Одеській областях через негоду було знеструмлено майже 6 тисяч абонентів. Однак у цей день диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував відключень споживачів у жодній області.

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