Протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.

Сьогодні енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.

"Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначив він.

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Енергосистема України

Станом на ранок 3 квітня у Київській та Одеській областях через негоду було знеструмлено майже 6 тисяч абонентів.

Було знеструмлено близько 2 тисяч абонентів у Київській області та 3,8 тисячі - в Одеській області. Протягом доби було відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях.

3 квітня 2023 року диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував відключень споживачів у жодній області.

Складна ситуація з електропостачанням залишається в регіонах уздовж лінії фронту, де населені пункти постійно страждають від обстрілів росіян і пошкоджуються мережі електропостачання. Зокрема, в Донецькій області росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється ситуацією безпеки в цих регіонах.

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