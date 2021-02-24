Підставою для звільнення стали грубі порушення трудових зобов'язань.

В АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" змінили трьох керівників Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. Директора підприємства та його заступників з комерції та безпеки звільнили через грубе порушення трудових обов'язків і можливих корупційних ризиків.

Новим директором підприємства призначено Володимира Криштоп, повідомили в прес-службі АТ "ОГХК".

"Напередодні приватизації підприємства нам вкрай необхідно, щоб всі департаменти "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" працювали злагоджено, заради єдиного загального результату. Якщо немає розуміння і довіри, то і цілі не досягнемо. Розуміючи це, ми прийшли до спільного рішення правління - провести кадрові зміни на Вільногірському філії. Новим керівником призначений Криштоп Володимир. Це людина з відмінним досвідом управлінця і надійною репутацією ", - повідомив т.в.о. голови правління АТ«ОГХК» Артур Сомов.

Підставою для звільнення стали грубі порушення трудових обов'язків керівника підприємства (Прокопенка О.І.), заступника керівника з комерції (Золотоноші К.М.) та заступника керівника з безпеки (Баранника М.М.).

Відзначимо, ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі. У структуру ОГХК входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК. Фонд державного майна назвав ОГХК одним з перших в черзі на приватизацію в 2021 році. Завдяки очищенню підприємства від корупційних схем і розкриття інформації про це активі, Фонд держмайна констатує високу зацікавленість з боку потенційних інвесторів, більшість з яких іноземні.

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Автор: УНІАН