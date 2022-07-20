Це перекриє доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків.

Російські окупанти вимагають від адміністрації Запорізької атомної електростанції відкрити їм машинні зали на енергоблоках для розміщення там своєї техніки і зброї.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Військові РФ вимагають від адміністрації української атомної електростанції відкрити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У машзали вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо.

"Розмістивши там свій "мотлох", рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багаторазово, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під'їхати", - зазначили в "Енергоатомі".

Відзначається, що таким чином російські окупанти порушують всі норми та вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, адже планують зберігати зброю і вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції.

"Енергоатом" знову закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, адже на кону стоїть безпека не тільки України, а й усього світу! А рашистів, як військових, так і з Росатому, – забиратися геть з енергетичної перлини України, її міста-супутника Енергодара і взагалі з нашої землі", - додали у відомстві.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП" НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

10 липня 2022 року окупанти намагалися зняти на Запорізькій АЕС пропагандистський ролик.

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