Свириденко відреагувала на обурливі нарахування за опалення: що пообіцяли в уряді

Нещодавно кияни почали масово отримувати сповіщення про заборгованість з оплати опалення за січень.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала на скарги щодо додаткових нарахувань за опалення, які нещодавно отримали мешканці Києва. Якщо послуга не надавалася, у платіжках не може бути жодних сум до сплати, заявила вона під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями", - сказала прем’єр-міністерка.

За її словами, усі випадки мають бути перевірені за конкретними адресами. Голова уряду повідомила, що відповідне доручення отримає віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

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"Не має там бути платіжок за розрахунок, якщо послуга не поставлялася. У нас відповідні урядові рішення прийняті", - додала Свириденко.

Заборгованість за опалення - що відомо

Мешканці Києва у червні почали масово отримувати сповіщення про заборгованість з оплати опалення за січень. Більшість киян отримали рахунки на близько тисячі гривень, а в деяких випадках нарахування могли сягати кількох тисяч гривень, попри те, що у деяких мешканців в січні батареї були переважно холодні.

При цьому в "Київтеплоенерго" стверджували, що підприємство зменшило розмір оплати послуги теплопостачання, наданої в січні 2026 року, для 99% споживачів. Там також пояснили, що нові нарахування - наслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та набуття чинності постанови Кабінету Міністрів, яка дозволила провести відповідний перерахунок.

У свою чергу, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко рекомендував киянам, які отримали несправедливі платіжки, ретельно розбиратися у ситуації і не поспішати з оплатою.

Слід зазначити, що на початку 2026 року стало відомо, що уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосувалося тепло- та водопостачання, а також вивезення побутових відходів.

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