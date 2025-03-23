Опалювальний сезон у столиці офіційно завершується.

У Києві з понеділка, 24 березня, завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалила міська влада.

"З понеділка почнемо відключення від теплопостачання житлові будинки. Будинки ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників", - повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що міська влада ухвалила таке рішення у зв'язку зі стабільним потеплінням, а також необхідністю раціонального використання природного газу.

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"Порівняно з минулим роком опалення цього року вимикаємо на кілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря", - зазначено в повідомленні.

Також Кличко нагадав, що централізована система теплопостачання Києва найбільша в Україні та одна з найбільших у Європі, тому на її розгортання та завершення роботи потрібно близько тижня.

5 листопада 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні в усіх регіонах розпочався опалювальний сезон, за винятком Херсонської області, де зберігалася тепла погода.

За його словами, на початок опалювального сезону працювало 83% від усіх котелень, тепло подавали до 70% житлових будинків і понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садків.

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